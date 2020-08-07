Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной

За предыдущий день коронавирусом в стране заразились чуть более пяти тысяч двухсот человек. Эта планка удерживается с 11 июля, когда суточный показатель опустился за отметку в 6 тысяч. Он продолжает уменьшаться, но темпы снижения пока низки. Выздоровевших оказалось на две с лишним тысячи больше. Ситуация в Москве несколько иная. С 21 июля в городе стабильно отмечается почти 700 случаев, причем в конце предыдущего месяца это число начало расти. Вторым регионом страны по количеству инфицированных стала Свердловская область, где выявлено 180 заразившихся, однако показатель постепенно снижается. Новые случаи отмечены во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Всего в России от коронавируса за сутки скончалось 119 человек.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразилось почти 900 тысяч человек.