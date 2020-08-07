Первыми от коронавируса в Минздраве обещают прививать медиков и пожилых людей

Замминистра Олег Гриднев напомнил, что сейчас проходит последний этап испытаний. Вакцина центра Гамалеи должна быть официально зарегистрирована 12-го августа. Ранее в Минздраве сказали, что вакцинация может начаться только после выдачи регистрационного удостоверения. Так в ведомстве прокомментировали информацию агентства Bloomberg о том, что некоторые медицинские работники и чиновники в Москве получили предложение привиться от коронавируса.