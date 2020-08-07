Первыми от коронавируса в Минздраве обещают прививать медиков и пожилых людей

Замминистра Олег Гриднев напомнил, что сейчас проходит последний этап испытаний. Вакцина центра Гамалеи должна быть официально зарегистрирована 12-го августа. Ранее в Минздраве сказали, что вакцинация может начаться только после выдачи регистрационного удостоверения. Так в ведомстве прокомментировали информацию агентства Bloomberg о том, что некоторые медицинские работники и чиновники в Москве получили предложение привиться от коронавируса.
2020-08-07T12:06:47+03:00
2020-08-07T12:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:06, 07 августа 2020
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