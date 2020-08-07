Певица Ковалевская не будет выступать на концерте в Белоруссии за день до выборов по финансовым причинам

Певица Оксана Ковалевская из группы «Краски» не будет выступать на концерте в Белоруссии за день до выборов по финансовым причинам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее директор.

«Это решение принято еще до того момента, как мы узнали, что это политический концерт. Организаторы, которые нас заказывали, не выполнили райдер и не выслали аванс», — сказал он.

8 августа, за день до выборов президента, в городах Белоруссии анонсирована серия бесплатных концертов с участием российских исполнителей. После того, как пользователи соцсетей стали просить артистов не выступать, поскольку это может быть воспринято как предвыборная агитация, некоторые из них отказались от концертов.