«Дискотека авария» не будет выступать на концерте в Белоруссии, так как «не участвует в предвыборных кампаниях»

Группа «Дискотека авария» не будет выступать на концерте в белорусском Гомеле за день до выборов президента, так как «не участвует в предвыборных кампаниях». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пиар-менеджер группы Алена Медзиновская.

«Группы на концерте не будет. Они не будут выступать. Причислять нас к списку артистов, которые поддерживают или участвуют в предвыборной кампании, для нас это странно. «Дискотека Авария» старается не поддерживать и не участвовать в предвыборных кампаниях», — сказала она.

А.Медзиновская отметила, что на начальном этапе выступление было согласовано. Она также добавила, что отмена выступления не связана с финансовыми причинами.

8 августа, за день до выборов президента, в городах Белоруссии анонсирована серия бесплатных концертов с участием российских исполнителей. После того, как пользователи соцсетей стали просить артистов не выступать, поскольку это может быть воспринято как предвыборная агитация, некоторые из них отказались от концертов.