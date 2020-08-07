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11:34, 07 августа 2020

Суд в Москве отклонил иск Константина Котова к колонии во Владимирской области

Суд в Москве отклонил иск Константина Котова, который осужден по обвинению в многократном нарушении правил проведения митингов, к колонии во Владимирской области. Он оспаривал дисциплинарное взыскание и отказ допускать защитника на заседание дисциплинарной комиссии. Как сообщила ТАСС адвокат Мария Эйсмонт, администрация исправительного учреждения необоснованно применила к Котову три взыскания. Сам он участвовал в заседании по видеосвязи.



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