Суд в Москве отклонил иск Константина Котова к колонии во Владимирской области

Суд в Москве отклонил иск Константина Котова, который осужден по обвинению в многократном нарушении правил проведения митингов, к колонии во Владимирской области. Он оспаривал дисциплинарное взыскание и отказ допускать защитника на заседание дисциплинарной комиссии. Как сообщила ТАСС адвокат Мария Эйсмонт, администрация исправительного учреждения необоснованно применила к Котову три взыскания. Сам он участвовал в заседании по видеосвязи.