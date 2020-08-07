Государственные организации в России смогут закупать иностранные лекарственные препараты для лечения лейкоза и лимфомы без ограничений. Об этом говорится в постановлении правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин. Ограничения были введены в 2015-м году.
2020-08-07T11:34:13+03:00
2020-08-07T11:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 07 августа 2020
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