Дональд Трамп запретил американцам заключать сделки с китайскими разработчиками сервисов TikTok и WeChat

Приложения, созданные в Китае, по мнению президента Трампа, угрожают безопасности, внешней политике и экономике США. Как считает хозяин Белого дома сервисы TikTok и WeChat собирают личные данные пользователей и могут передавать их правительству Китая. Это позволяет Пекину шпионить за американскими чиновниками и подрядчиками и их шантажировать, опасается Трамп. Об этом он так прямо и говорит в своих указах. США запретят любые транзакции с разработчиками приложений – компаниями ByteDance и Tencent. Указы вступят в силу 20 сентября. Им предшествовали сообщения о намерении Microsoft купить бизнес сервиса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. За это американцы как предполагается готовы заплатить до 30-ти миллиардов долларов. Трамп потребовал, чтобы сделку по продаже TikTok закрыли к 15-му сентября, иначе сервис заблокируют. Сенат США ранее единогласно поддержал проект закона о запрете федеральным госслужащим скачивать и использовать приложение TikTok на ведомственных устройствах.

Правительство Китая осудило действия США в отношении TikTok и WeChat. Пекин призвал Вашингтон больше не политизировать экономические вопросы.