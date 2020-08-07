Генпрокуратура требует взыскать с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 32 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура требует взыскать с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 32 миллиарда рублей.

Проверка, которую проводила прокуратура в рамках третьего уголовного дела Абызова показала, что он лично принимал участие в сделке по продажи акций Открытого акционерного общества СИБЭКО, которая состоялась на Кипре в 2018 году. Полученные средства осели на счетах подконтрольных ему иностранных компаний, что по мнению следствия является незаконным доходом, который получен в нарушении антикоррупционного законодательства. Правоохранители полагают, что при этом он использовал свое служебное положение, равно как и в других эпизодах дела. Заняв министерский пост Абызов скрыл сведения о своем имущественном положении, а уже будучи в должности, продолжал вести предпринимательскую деятельность. Сам Абызов свою вину отрицает. По делу, кроме бывшего министра проходят еще несколько человек.

Михаил Абызов сейчас находится в следственном изоляторе. Его арест продлен до 25 сентября.