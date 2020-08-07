За два дня до выборов в Белоруссии многие исполнители из РФ отказались участвовать в организованном властями концерте

За два дня до президентских выборов в Белоруссии многие российские исполнители отказались принять участие в организованном властями концерте. Мероприятие должно было состояться завтра. Было объявлено о концертах в 13-ти городах. Леонид Агутин написал в Инстаграме, что не поедет в Белоруссию, поскольку об этом просят местные жители. Юлиана Караулова ссылается на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Певица Оксана Ковалевская из группы «Краски» недовольна финансовым аспектом, — дал понять в интервью «Эху Москвы» ее директор.

Российские власти информацию об отказе артистов выступать в Белоруссии пока не прокомментировали.