За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. В Москве — 686 случаев, а втором месте — Свердловская область со 180 случаями, за ней — Московская область со 158 случаями. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7 235 человек.