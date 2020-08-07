За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. В Москве — 686 случаев, а втором месте — Свердловская область со 180 случаями, за ней — Московская область со 158 случаями. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7 235 человек.
2020-08-07T10:41:15+03:00
2020-08-07T10:43:05+03:00
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10:41, 07 августа 2020
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