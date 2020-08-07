Глава Фейсбука Марк Цукерберг впервые вошел в список людей, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов

Агентство Bloomberg отмечает, что он увеличил свой капитал на фоне запуска сервиса Reels, аналога китайского TikTok. Кроме Цукерберга состоянием больше 100 миллиардов долларов обладают глава компании Amazon Джеф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и французский предприниматель Бернар Арно.