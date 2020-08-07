В российском Генштабе признают, что НАТО значительно превосходит РФ по системам стратегических неядерных вооружений

В российском Генштабе признают, что НАТО значительно превосходит Россию по системам стратегических неядерных вооружений и силам общего назначения. Как пишет газета «Красная звезда», в связи с этим Москва вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности.
2020-08-07T10:35:17+03:00
2020-08-07T10:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 07 августа 2020
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