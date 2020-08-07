Прокуратура запросила до трех лет колонии для фигурантов дела об акции с манекеном, изображающим Путина

Правозащитники сообщают, что прокуратура запросила до трех лет колонии для фигурантов дела об акции с манекеном, изображающим Владимира Путина. Его рассматривает Ленинский районный суд Перми. Как уточняет правозащитный проект «Апология протеста», трое активистов обвиняются в хулиганстве. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Манекен с табличкой «Лжец, военный преступник» был установлен в центре Перми в 2018-м году.