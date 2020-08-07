Около тысячи узбекских граждан отправлены на родину поездом из Самарской области

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на местное отделение Всероссийского конгресса узбеков, у многих из них не было денег. В результате средства удалось собрать. Граждане Узбекистана жили в палаточном лагере. Они не могли выехать домой из-за закрытых границ.
2020-08-07T10:32:20+03:00
2020-08-07T10:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 07 августа 2020
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