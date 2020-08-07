Около тысячи узбекских граждан отправлены на родину поездом из Самарской области

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на местное отделение Всероссийского конгресса узбеков, у многих из них не было денег. В результате средства удалось собрать. Граждане Узбекистана жили в палаточном лагере. Они не могли выехать домой из-за закрытых границ.