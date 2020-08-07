Bloomberg: Некоторые медработники и чиновники в Москве получили предложение привиться от коронавируса

Некоторые медицинские работники и чиновники в Москве, по данным источников агентства Bloomberg, получили предложение привиться от коронавируса незарегистрированной вакциной. Зам.председателя Общественной палаты столицы, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что также получил это предложение.

По сведениям агентства Интерфакс, несколько московских медработников и сотрудников мэрии уже опробовали на себе вакцину от коронавируса. Между тем, в Минздраве сегодня официально заявили, что вакцинация населения возможна только после выдачи регистрационного удостоверения. Это же правило относится и к добровольной вакцинации во время завершения клинических испытаний.