Компания Space X Илона Маска успешно запустила очередную партию спутников

Они предназначены для обеспечения глобального доступа в интернет в любой точке планеты.

Тяжёлая ракета Фэлкон 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида около двух часов назад. На её борту почти 60 спутников Starlink. Это уже 10-я партия малых спутников для проекта Илона Маска, чья компания SpaceX намерена обеспечить высокоскоростным доступом в интернет всех жителей Земли. На борту ракеты также находятся два аппарата для дистанционного зондирования нашей планеты компании Black Sky. Примерно через 9 минут после старта первая ступень ракеты села на платформу в Атлантическом океане. До этого её использовали несколько раз. После того как спутники выведут на орбиту там будет почти 600 аппаратов. SpaceX намерена в этом году обеспечить интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в следующем охватить почти всю планету. Запуск, который провели сегодня, несколько раз откладывали из-за плохой погоды. Первоначально очередную партию спутников планировали отправить в космос в июне.

Глава Роскосмоса в ответ на сегодняшний запуск пообещал создать ракету лучше, чем у Илона Маска. Агентству РИА Дмитрий Рогозин сказал, что российская ракета будет рассчитана на 100 пусков, тогда как носитель Фэлкон может произвести 10 стартов.