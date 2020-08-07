КП: СКР начал проверять обстоятельства задержания в Белоруссии более 30-ти россиян

Следственный комитет России, под данным газеты «Комсомольская правда», начал проверять обстоятельства задержания в Белоруссии более 30-ти россиян. Минск подозревает их в намерении организовать массовые беспорядки и называет боевиками частной военной компании Вагнера. Источники издания отмечают, что речь идет о провокации спецслужб Украины, поскольку большая часть задержанных воевала в Донбассе, и Киев затребовал их выдачи.
2020-08-07T10:03:58+03:00
2020-08-07T10:03:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:03, 07 августа 2020
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