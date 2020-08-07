КП: СКР начал проверять обстоятельства задержания в Белоруссии более 30-ти россиян

Следственный комитет России, под данным газеты «Комсомольская правда», начал проверять обстоятельства задержания в Белоруссии более 30-ти россиян. Минск подозревает их в намерении организовать массовые беспорядки и называет боевиками частной военной компании Вагнера. Источники издания отмечают, что речь идет о провокации спецслужб Украины, поскольку большая часть задержанных воевала в Донбассе, и Киев затребовал их выдачи.