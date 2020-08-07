Российские и иностранные артисты в массовом порядке отказываются от выступлений в Белоруссии перед выборами

Российские и иностранные артисты в массовом порядке отказываются от выступлений в Белоруссии перед президентскими выборами.

Концерты известных исполнителей были назначены в день тишины в субботу 8 августа на улицах 13 городов страны, и первоначально почти все приглашенные согласились выступать, однако социальные сети музыкантов буквально завалили просьбами не поддерживать власти страны своим присутствием. Леонид Агутин, который сперва предполагал «плевать на политику», по многочисленным и настоятельным просьбам публики все-таки отказался от приезда. Стас Пьеха выступит в Белоруссии, но только осенью в рамках своего тура. Юлиана Караулова сослалась на пандемию коронавируса. А группа Кар-Мен обошлась без дипломатии и упомянула «ситуацию, сложившуюся в стране». Американский репер Сент Джон написал на своей странице, что в мире есть более важные вещи, чем стоять на сцене и давать концерт. А его коллега Тайга предпочел избежать конфликта с выборами в Белоруссии. Активные граждане своими усилиями отменили 8 концертов.

Григорий Лепс решил свои концерты не отменять, заявив, что его ждут люди, которым он должен принести радостные моменты своей музыкой.