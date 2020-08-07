Сегодня возвращается после пандемии главный клубный футбольный турнир Европы – Лига Чемпионов

В турнирной сетке осталось определить последних четвертьфиналистов.

Календарь Лиги Чемпионов после коронавирусной паузы получился достаточно щадящим. Поскольку здесь, в отличии от Лиги Европы, половину четвертьфиналистов успели определить еще весной. Ими, напомню, стали итальянская Аталанта, ПСЖ из Франции, немецкий Лейпциг и Атлетико Мадрид. Имена еще четырех команд станут известны сегодня и завтра. В Англии сегодня Манчестер Сити будет принимать Реал. И фаворит этого противостояния – отнюдь не королевский клуб. Дело в том, что в первом матче команд в Мадриде, который прошел еще в марте, Реал уступил 1-2. Чем заметно ухудшил свои шансы на выход в четвертьфинал. Еще в одной паре Ювентус сыграет дома против французского Лиона. Минимальное поражение в первой игре не должно стать проблемой для Роналду и компании.

Телеканал МАТЧ ТВ, начиная с 22.00, покажет встречу МЮ – Реал.