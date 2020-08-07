С сегодняшнего дня для зрителей открываются Московская филармония, а также Большой цирк на проспекте Вернадского

Они были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
Отметим, что московская мэрия разрешила театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3-х тысяч посадочных мест, вернуться к работе с 1-го августа при заполняемости не более чем на 50% .
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Они были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
Отметим, что московская мэрия разрешила театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3-х тысяч посадочных мест, вернуться к работе с 1-го августа при заполняемости не более чем на 50% .