Брюссель призывает лидеров стран ЕС увеличить поддержку Ливана, в том числе, помощь находящимся там сирийским беженцам

В руководстве Евросоюза считают, что взрыв в порту Бейрута будет иметь серьезные экономические последствия для страны, которая и до этого переживала серьезные трудности. В результате взрыва, по последним данным, погибли около 160-ти человек. Более 5-ти тысяч пострадали.