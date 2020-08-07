Брюссель призывает лидеров стран ЕС увеличить поддержку Ливана, в том числе, помощь находящимся там сирийским беженцам

В руководстве Евросоюза считают, что взрыв в порту Бейрута будет иметь серьезные экономические последствия для страны, которая и до этого переживала серьезные трудности. В результате взрыва, по последним данным, погибли около 160-ти человек. Более 5-ти тысяч пострадали.
2020-08-07T09:33:47+03:00
2020-08-07T09:33:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2688643-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 07 августа 2020
Загрузка комментариев...