Соцсеть Твиттер начала помечать аккаунты СМИ и отдельных журналистов, которые, по ее мнению, связаны с государством

Социальная сеть Твиттер начала помечать аккаунты СМИ и отдельных журналистов, которые, по ее мнению, связаны с государством. В блоге компании говорится, что нововведение в первую очередь касается пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – США, Великобритании, Франции, России и Китая.

Таким образом Твиттер снимает с себя ответственность за фейковые материалы, — считает ведущий юрист общественной организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян. По мнению Дарбиняна, вряд ли стоит говорить в данном случае об ограничении свободы слова.