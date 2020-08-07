Трое боевиков были обезврежены в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Силовики получили информацию о том, что в столице республики – Назрани и селе Сагопша Малгобекского района в частных домах находятся боевики. В районе железнодорожного вокзала произошла перестрелка между неизвестными и силами правопорядка. Территория была оцеплена и бандитам предложили сдаться. В ответ бойцы национального антитеррористического комитета услышали выстрелы. После короткого боя двое боевиков были ликвидированы, один задержан. Потерь среди сотрудников силовых структур и местных жителей нет. У злоумышленников нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Личности преступников установлены. В НАК сообщили, что они готовили ряд преступлений на территории Ингушетии, в том числе и террористические акты.

Следователи продолжают работу на месте происшествия.