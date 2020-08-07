В столице Ливана произошли беспорядки

К ним привела недавняя трагедия в порту Бейрута, в результате которой погибли почти 160 человек, более пяти тысяч пострадали.

Требования отставки правительства Ливана звучали минувшим вечером на акции протеста в центре Бейрута. Наиболее радикально настроенные участники акции попытались прорваться через кордоны к парламентскому дворцу. В полицейских бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Силовики применили слезоточивый газ. Демонстранты поджигали и громили магазины, сообщило ливанское государственное агентство National News Agency. С обеих сторон есть пострадавшие. Это первые выступления после мощного взрыва в порту Бейрута, который прогремел во вторник. По мнению демонстрантов, правительство Ливана несет ответственность за трагедию, которая привела к многочисленным жертвам и пострадавшим. При взрыве почти трех тысяч тонн селитры была повреждена половина городских зданий, порт полностью уничтожен. Шестнадцать его сотрудников задержаны. Активистов, которые требуют отставки правительства, как пишет газета Daily Star, воодушевил визит в Бейрут президента Франции. Толпы демонстрантов встретили Эммануэля Макрона в историческом квартале, где много разрушенных домов. Люди скандировали «Да здравствует Франция», приветствуя президента.

Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, их проводили на одном из складов порта, где шесть лет хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Судно, на котором прогремел взрыв, принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину, который живёт на Кипре. Полиция Кипра по данным агентства Reuters его уже допросила.