Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с более чем 50-ю спутниками Starlink

Старт на мысе Канаверал состоялся около 15-ти минут назад. Он неоднократно откладывался.
Компания Илона Маска с помощью данных спутников планирует создать систему высокоскоростного интернета, который будет доступен в разных частях планеты.
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Старт на мысе Канаверал состоялся около 15-ти минут назад. Он неоднократно откладывался.
Компания Илона Маска с помощью данных спутников планирует создать систему высокоскоростного интернета, который будет доступен в разных частях планеты.