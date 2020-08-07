Генпрокуратура требует обратить в доход государства деньги Михаила Абызова

Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства деньги бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Это более 32-х миллиардов рублей. Как передает ТАСС, надзорное ведомство обратилось с иском в Гагаринский суд Москвы. Напомним, Абызова обвиняют в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.
2020-08-07T08:34:22+03:00
2020-08-07T08:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 07 августа 2020
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