Полиция в Бейруте была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона антиправительственной акции

Ее участники требовали отставки кабинета министров. Демонстранты пытались прорваться через кордоны к зданию парламента.

Местная пресса пишет, что ливанскую оппозицию воодушевил визит в Бейрут президента Франции Эммануэля Макрона. Общаясь с ее активистами накануне, он сказал, что Ливан не останется в одиночестве после постигшей его трагедии. Макрон призвал также власти решить внутренние проблемы страны. Согласно последним данным, жертвами взрыва в порту Бейрута стали 157 человек. ранения получили более 5-ти тысяч.