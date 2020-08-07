Сегодня в России официально стартует новый футбольный сезон

В матче за Суперкубок сыграют Зенит и Локомотив.

Матч за суперкубок в России, как правило, проходит за неделю до первого тура чемпионата. В этом году пандемия коронавируса заметно повлияла на футбольный календарь. Мало того, что с момента завершения предыдущего Чемпионата прошло всего 2 недели. Так и старт Нового сезона в РПЛ запланирован уже на завтра. В таком цейтноте футболистам Зенита и Локомотива и предстоит сегодня побороться за Суперкубок. Напомню, что по регламенту в матче встречаются Чемпион страны и обладатель кубка. Но поскольку клуб из Санкт Петербурга выиграл оба трофея, его соперником по Суперкубку станет вторая команда Чемпионата – Локо.

Отмечу, что Зенит и столичные железнодорожники оспаривают трофей уже в четвертый раз. Пока небольшой перевес у питерцев. При этом год назад Суперкубок достался Локомотиву, который переиграл Зенит со счетом 3-2.

Матч пройдет на ВЭБ-Арене в Москве и начнется в 19 часов.