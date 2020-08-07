В Белоруссии сегодня должны запустить новую АЭС

Её строили с 2011-ого года.

В агрогородке Ворняны на северо-западе страны на сегодня запланирован физический запуск первого энергоблока Атомной Элекстростанции. Как заявляли в министерстве энергетики Белоруссии, всё оборудование и технологические системы уже прошли испытания, а персонал БелАЭС – полностью готов к работе.

Предполагается, что сегодня реактор выведут на минимальный контролируемый уровень мощности. Поднимать его будут постепенно. По планам министерства энергетики Белоруссии в полную силу первый блок заработает в только в феврале. Второй должны будут запустить весной 2022-ого года.

По задумке белорусских властей новая АЭС должна будет помощь стране, во-первых, употреблять меньше газа, а во-вторых, экспортировать электроэнергию. Как пишет интернет-издание Baltkom, её потенциальными покупателями являются Латвия и Эстония.

Новую атомную электростанцию Белоруссия строила в сотрудничестве с Россией. Стоимость проекта составила примерно девять миллиардов долларов.