Ряд российских звёзд отказался участвовать в концертах в поддержку Александра Лукашенко, их планируют провести в разных городах Белоруссии за день до президентских выборов.

Об отказе выступать в поддержку действующего главы страны, который намерен стать президентом шестой раз подряд, объявили, в том числе, певцы Леонид Агутин и Стас Пьеха, группа Кармэн, участница поп-группы Краски Оксана Ковалевская. Это произошло после того как жители Белоруссии стали призывать российских артистов и соцсетях не выступать и цитата по порталу tut.by не поддерживать Лукашенко и диктатуру. В твиттере люди стали прикреплять к записям метку «некормидиктатора». Перед этим министерство культуры анонсировало на завтра бесплатные концерты под названием «За Беларусь» в 13-ти крупных городах страны. Интернет-издание РБК отмечает, что Леонид Агутин сначала собирался спеть, уверяя, что хочет выступить перед белорусами раз появилась возможность и цитата «к чёрту политику», но позже на той же странице фан-клуба певца в фейсбуке появилось сообщение об отмене концерта. В группе Кар-мэн сказали, что перенесли выступление на более позднюю дату. Ряд исполнителей из России, впрочем, об отказе пока не заявлял. Среди них Владимир Пресняков и Григорий Лепс. Представитель последнего отказался комментировать эту тему при общении с РБК. Также поступил солист группы Дискотека авария Алексей Рыжов, после вопроса о выступлении в Белоруссии повесил трубку.

Выборы президента Белоруссии пройдут в воскресенье. Основного оппозиционного кандидата Виктора Бабарико и других оппонентов Лукашенко не них не допустили. Единым кандидатом от оппозиции стала Светлана Тихановская — жена отстраненного от выборов Сергея Тихановского.