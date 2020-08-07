Еще 12 пациентов с коронавирусом, по данным оперативного штаба, скончались в Москве за сутки. Таким образом, общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице с начала пандемии достигло 4546.

Московским чиновникам и медработникам предложили привиться от коронавируса незарегистрированной вакциной, сообщает агентство Bloomberg. Среди тех, кто получил приглашение сделать экспериментальную прививку, и заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

Сам Алексей Венедиктов отказался делать новую прививку. Между тем, по сведениям «Эха», среди получивших приглашение сделать прививку есть члены правительства города.