Российские звезды стали отказываться от выступлений в Белоруссии накануне выборов в этой стране

На 8 августа в союзном государстве запланированы бесплатные концерты с участием российских поп-исполнителей. Как передает РБК со ссылкой на белорусский портал Tut.by, многие жители страны после появления афиш в различных городах стали призывать артистов в соцсетях отказаться от участия в концертах, сочтя их предвыборной агитацией. Ряд исполнителей уже отказался от концертов, в их числе — певец Леонид Агутин, группы RASA, «Краски», «Кар-Мэн» и другие. Представители указанных на афишах Григория Лепса, Стаса Пьехи, концертный директор Владимира Преснякова Татьяна Ларина и солист группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов — отказались дать комментарии РБК.
2020-08-07T07:31:50+03:00
2020-08-07T07:36:40+03:00
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07:31, 07 августа 2020
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