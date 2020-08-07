Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута выросло до 149 человек. Об этом сообщила местная газета Orient-Le Jour со ссылкой на источник в Минздраве Ливана. Отмечается, что 20 жертв еще не опознаны. Число раненых превысило 5 тысяч человек, без крова остались около 300 тысяч жителей столицы Ливана. Сильнейший взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа. Его причиной называют ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.
2020-08-07T07:31:21+03:00
2020-08-07T07:31:21+03:00
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07:31, 07 августа 2020
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