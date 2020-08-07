Сотрудники правоохранительных органов застрелили в Ингушетии двух предполагаемых боевиков, которые, по данным НАК, готовили теракты. Еще один задержан. Как передает ТАСС, на месте КТО в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии обнаружены оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Личности убитых установлены.