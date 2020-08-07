Концерт памяти рэп-музыканта Энди Картрайта состоится сегодня в Петербурге

По версии следствия, артиста убила собственная жена. П

Концерт анонсировал создатель онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев более известный как Ресторатор. Участником этого проекта был и Картрайт. Ресторатор назвал погибшего поэта другом и легендой андерграунда. Деньги с продажи билетов обещают передать матери рэпера. Расчлененное тело артиста нашли на прошлой неделе в собственной квартире. По словам его жены Марины Кохал, он умер от передозировки наркотиков. Кохал не захотела, чтобы люди узнали об этом и решила, что будет лучше, если муж как бы пропадет без вести. Однако следователи считают, что она убила мужа из ревности и пыталась скрыть преступление. Экспертизы по этому делу продлятся не меньше месяца.

Суд заключил Марину Кохал под стражу. Защита уже обжаловала это решение.