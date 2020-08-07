Соцсеть «Твиттер» ввела специальные обозначения для страниц правительств и государственных СМИ

Они появились, в том числе, и в профилях некоторых российских изданий.

Пока что изменения в большей степени заметят пользователи Твиттера из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Рядом с правительственными страницами этих стран появились значки с трибуной и микрофоном и надпись «Правительственный аккаунт». В Твиттере, впрочем, пообещали маркировать не все профили чиновников, а только тех, кто участвует во внешней политике. Не будут помечены и личные страницы глав государств.

Также специальную отметку получат государственные СМИ и их главные редактора. Например, она уже есть у агентств РИА Новости и ТАСС, телеканалов «Москва 24» и RT, а также у главного редактора последнего Маргариты Симоньян. Как передает агентство France Press, Твиттер тем самым хочет ограничить охват твитов от них через свои системы рекомендаций. Те же СМИ, которые принадлежат государству, но ведут независимую, по мнению Твиттера, редакционную политику, специальную отметку не получат, добавили в соцсети.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью «Эху» назвала действия Твиттера прямой цензурой и нарушением Конституции.