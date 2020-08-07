Twitter начал помечать аккаунты СМИ и журналистов, которые, по мнению соцсети, связаны с государством. Компания также принимает ряд ограничений по распространению информации от таких источников.

Таким образом Twitter снимает с себя ответственность за фейковые или пропагандистские материалы, — считает ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян.

Саркис Дарбинян не считает эти нововведения ограничением свободы слова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в разговоре с «Эхом» назвала это цензурой, противоречащей российскому законодательству.

Маргарита Симоньян добавила, что ее аккаунт в Twitter также получил отметку «государственное издание».