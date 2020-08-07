Фонтанка.ру: Большинство зараженных коронавирусом медиков в Петербурге оставили без президентских выплат

Журналисты выяснили, что большинство зараженных коронавирусом медиков в Петербурге оставили без президентских выплат. Смольный утверждает, что его информацию неправильно поняли.

Смольный создает рабочую группу, которая должна выяснить, почему 80% медиков не получили положенные выплаты. Об этом пишет издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на внутренний документ администрации города. «Эху» подтвердили его подлинность, но добавили, что бумагу неправильно интерпретировали. Комментарий обещали дать позже. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому случаи заражения медиков нужно расследовать за сутки. Главврачам петербургских стационаров указали создавать комиссию по расследованию случаев заболевания коронавирусом немедленно после того, как им придет уведомление о заражении сотрудника. Затем нужно подтвердить или опровергнуть, лечил ли врач пациента с коронавирусом. В тот же день составляется справка о расследовании. В Петербурге зараженным медикам, кроме президентской, установлена городская выплата.

Согласно указу президента России Владимира Путина, единую страховую выплату в случае временной потери трудоспособности должны получать все медики, заболевшие при оказании помощи пациентам. Сумма увеличивается, если заражение привело к инвалидности или к смерти.

Власти Петербурга направили выплаты более 4 тыс медиков, пострадавшим при борьбе с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. Таким образом там крокомментировали сообщение сетевого издания «Фонтанка.ру» о том, что 80% заразившихся коронавирусом медработников в Петербурге оставили без президентских выплат. Издание утверждало, что из 7 тысяч медиков такие выплаты получили чуть более 1,5 тысяч.