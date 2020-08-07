Все семь подсудимых по делу «Нового величия» признаны виновными в создании экстремистского сообщества. Трое из них приговорены к реальным (от шести до семи лет) срокам лишения свободы, а еще четверо — к условным. Ранее два фигуранта — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, Ребровский — два с половиной года колонии общего режима. Позднее он заявил, что оговорил соратников под давлением следователей.

Фигуранты дела «Нового величия» и их защитники шокированы вынесенным приговором. Об этом сказал адвокат Петра Карамзина Александр Губашко.

Трое фигурантов дела получили от 6 до 7 лет лишения свободы, еще четверо – от 4 до 6,5 лет условно.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает приговоры абсолютно обоснованными. Об этом он сам сказал «Эху».

Преступления, связанные с экстремизмом, представляют особую опасность для государства, — подчеркнул Анатолий Выборный.