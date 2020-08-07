Генштаб России подготовил документ «Об основах госполитики в области ядерного сдерживания».

Как указывает РБК, в нем впервые в публичном пространстве продекларированы условия, применения Россией ядерного оружия. Основным названо «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или её союзников».

В Генштабе отметили, что в случае запуска ракет противником не будет возможности определить, идет ли речь о ядерном или неядерном оружии. «Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением», — говорится в документе.