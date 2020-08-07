Дональд Трамп подписал указ, запрещающий любые сделки с владельцем китайского приложения TikTok.

Запрет вступает в силу через 45 дней после публикации указа. Под него подпадают любые сделки с компанией «Байт-дэнс» или ее «дочками». Агрессивные действия против владельцев TikTo, как сказано в указе, призваны защиты интересы национальной безопасности США. Аналогичный указ касается компании WECHAT
2020-08-07T05:10:53+03:00
2020-08-07T05:10:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 07 августа 2020
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