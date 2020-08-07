Власти Кипра нашли и допросили предполагаемого владельца судна с селитрой, которая взорвалась в Бейруте.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря кипрской полиции Христоса Андреу, из Интерпола действительно поступил запрос с просьбой установить местонахождение этого человека и задать ему вопросы, связанные с грузом. Представитель полиции отметил, что допрос проходил в доме бизнесмена на Кипре. Назвать имя этого человека пресс-секретарь отказался. Между тем, источник в Службе безопасности Кипра сообщил агентству, что речь идет о 43-летнем россиянине Игоре Гречушкине.