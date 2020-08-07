Не менее 149 человек погибли, свыше 5 тысяч пострадали в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа.

Эти уточненные данные приводит ливанская газета «Орьян-жур» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии возгорание во время сварочных работ почти 3 тыс тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Власти в связи с инцидентом задержали 16 членов администрации порта, в том числе его директора.