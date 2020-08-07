Российские музыканты начали отказываться от концертов в Беларуси перед выборами.

На 8 августа, последний день перед президентскими выборами в Белоруссии в разных городах были запланированы концерты с участием российских звезд. Ранее в интервью «Дождю» единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова призвали российских исполнителей не выступать в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Об отказе от концертов, как передает РБК, уже сообщили, в частности, Леонид Агутин, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и украинская исполнительница Тина Кароль.