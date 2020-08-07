Twitter начал маркировать аккаунты СМИ и журналистов, связанных с государством.

Пока новые ярлыки отображаются только в учетных записях из пяти стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. Это Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. В будущем такие метки будут присвоены аккаунтам и из других стран. По сведениям сайта «Медуза», такие метки уже получили телеканал RT и его главный редактор Маргарита Симоньян, а также агентства ТАСС, РИА Новости, Sputnik. В Twitter пояснили, что финансируемые государством СМИ с независимой редакционной политикой маркироваться не будут.