Twitter начал маркировать аккаунты СМИ и журналистов, связанных с государством.

Пока новые ярлыки отображаются только в учетных записях из пяти стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. Это Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. В будущем такие метки будут присвоены аккаунтам и из других стран. По сведениям сайта «Медуза», такие метки уже получили телеканал RT и его главный редактор Маргарита Симоньян, а также агентства ТАСС, РИА Новости, Sputnik. В Twitter пояснили, что финансируемые государством СМИ с независимой редакционной политикой маркироваться не будут.
2020-08-07T04:11:37+03:00
2020-08-07T04:11:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:11, 07 августа 2020
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