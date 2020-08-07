Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан, по сообщению ее защиты, поместили на карантин в СИЗО «Лефортово».

Как рассказал ИФ адвокат бывшего члена правления «Интер РАО» Иван Павлов, у Цуркан заподозрили коронавирус. По мнению адвоката, это, вероятно, приведет к продлению срока содержания ее под стражей. В настоящее время срок ареста Цуркан установлен до 24 августа.