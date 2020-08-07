Защитников Ивана Сафронова не пустили в СИЗО Лефортово.

Как рассказал ТАСС адвокат журналиста и советника Роскосмоса Иван Павлов, администрация изолятора объяснила это профилактикой коронавирусной инфекции. Павлов считает недопуск в изолятор надуманным. Он не исключает, что с Сафроновым что-то происходит, а от защиты это скрывают. Сафронов подозревается в госизмене.