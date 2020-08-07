Защитников Ивана Сафронова не пустили в СИЗО Лефортово.

Как рассказал ТАСС адвокат журналиста и советника Роскосмоса Иван Павлов, администрация изолятора объяснила это профилактикой коронавирусной инфекции. Павлов считает недопуск в изолятор надуманным. Он не исключает, что с Сафроновым что-то происходит, а от защиты это скрывают. Сафронов подозревается в госизмене.
2020-08-07T04:09:14+03:00
2020-08-07T04:09:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 07 августа 2020
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