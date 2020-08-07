Власти Кипра, по некоторым данным, опросили российского бизнесмена Игоря Гречушкина.

Именно ему принадлежало судно «Росус», перевозившее нитрат аммония, взорвавшийся в Бейруте. В полиции Кипра Рейтер подтвердили, что Интерпол действительно просил разыскать и побеседовать с россиянином, владевшим судном, но имя бизнесмена называть не стали. Cyprus Mail, в свою очередь прямо указывает на Гречушкина. Впрочем, содержание разговора газета не приводит. Аммиачную селитру с «Росуса» конфисковали в 2014-м в Бейруте, само судно арестовали за неуплату портового сбора.
2020-08-07T04:08:00+03:00
2020-08-07T04:08:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 07 августа 2020
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