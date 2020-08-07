Звукорежиссеры, включившие в Минске на про-властном мероприятии песню «Перемен» Цоя, перестали выходить на связь.

Накануне вечером на праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» пришли многочисленные сторонники кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, работавшие на празднике, включили песню группы «Кино» «Перемен». По окончании мероприятия, как передает агентство Tut.by, они перестали выходить на связь, их телефоны не отвечают.
2020-08-07T04:06:48+03:00
2020-08-07T04:06:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 07 августа 2020
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