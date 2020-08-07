Накануне определились все четвертьфиналисты футбольной ЛЕ.

Английский «Вулверхэмптон» и швейцарский «Базель» стали последними участниками четвертьфинала. «Вулверхэмптон» на своем поле в ответном матче 1⁄ 8 финала одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 1:0 и четвертьфинале сыграет с испанской «Севильей». «Базель» в ответной встрече 1⁄ 8 финала дома обыграл германский «Айнтрахт» (1:0) и теперь встретится с украинским «Шахтером». В других матчах 1⁄ 4 финала английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с датским «Копенгагеном», а итальянский «Интер» — с германским «Байером». Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.